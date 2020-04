ISPLIVAO SNIMAK BRUTALNE SVAĐE LUNE I ANABELE! Majka preletela preko sobe, pa se unela ćerki u lice: Pale ŠOK PRETNJE!

Luna Đogani i Anabela Atijas posvađale su se u spavaćoj sobi "Zadruge", kada je ćerka majci zamerila što ne podržava njenu vezu sa Markom Miljkovićem. Uvređena pevačica skočila je preko sobe pa se unela Luni u lice, a onda joj i pripretila da će žestoko da je raskrinka. To je, takođe, učinila takvim tonom da su se mnogi u trenutku smrzli.

"To što bi volela da mi ne budemo zajedno, to je druga stvar", rekla je Luna, a na šta je Anabela skočila:

"Šta si rekla?!" besna je bila ona kao ris.

"Šta? Hoćeš da me udariš?" provocirala je Luna tihim glasom.

"Šta si rekla, ko ne bi voleo?!" unela se Anabela ćerki u lice.

foto: Printscreen

"Ti", kratko je rekla Luna, a nakon toga, pevačici je pala klapna u potpunosti.

"Od kad ja to ne bi volela? Sad ti ga da Bog da želim do kraja života ti ga želim. Sram te bilo. To si ti predstavila. Sad će sve da saznaju, gde si bila i šta si radila, videćeš", pripretila je poznata majka.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir