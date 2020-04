MAMA, BOLI ME DOLE, PLAŠIM SE! Luna JECALA u Anabelinom zagrljaju, tražila da je vode kod DOKTORA! (VIDEO)

Luna Đogani je sinoć plakala i povraćala, i govorila kako je dole boli,

Podsetimo, Anabela Atijas i Marko Miljković su ponovo imali fizički sukob, gde je Anabela polila Marka, za vreme "Igre istine", nakon nominavija, nakon čega je Miljković urlao na Lunu i gurao je od sebe.

Kada se malo smirila, rekla je svojoj majci da se plači svega, jer joj je Anabela na samom ulasku rekla da boluje od raka, a navodno Luna tek sada postaje svesna svega:

"Boli me dole već nekoliko dana tražim da me vode kod doktora, brinem se. J*beš sve ovo kada mi je zdravlje ugroženo, sad sam tek shvatil i plašim se svega. Boli me ovo dole", plakala je Luna.

"Nemaš čega da se plašiš, sve će biti u redu, samo treba da urade kontrolu.", govorila je Anabela.

Kurir.rs / M.M.

Kurir