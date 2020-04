I JA SAM BILA ŽRTVA NASILJA, ZNAM ŠTA JE TO: Natalija Trik FX podržala Anabelu, a za Lunu ima samo jednu ŽELJU!

Kako je jedna od glavnih priča u javnosti odnos porodice Đogani, koji gledaoci mogu pratiti u najgledanijem rijalitiju "Zadruga", Natalija Ibraimov je dala svoje viđenje svega, i rekla da podržava Anabelu Atijas, a da za Lunu Đogani ima samo jednu želju.

"Dosta ljudi nas povezuje, to je zato što je Sani igrao pre 25 godina u grupi Đogani. I povezuju nas, oni su odrasli zajedno. Meni je bilo strašno što jedna porodica, nisu ni prvi ni poslednji koji prolaze kroz to, ja sam srećna, nikad ne bih mogla da zamislim da dete toliko pati. Kroz priče sam saznala da su oni u ono vreme prolazili kroz težak period, da su deca gledala strašne scene, i ja sam bila žrtva nasilja, prolazila sam kroz to kad sam bila devojka, ne sada u braku... Mene su Anabelini fanovi napali da sam podržala nasilje, nikako nisam podržala nasilje, ali ona sada prolazi kroz sve ono što je prolazila. Apsolutno podržavam Anabelu i podržavam Ninu i Lunu, da ne prođu nikad kroz to kroz šta je prošla njihova majka", rekla je Natalija u emisiji "Magazin In".

