MARKO OCRNIO ANABELU PRED LUNOM: Ona je ROSPIJA! Đoganijeva završila u SUZAMA, a onda je usledio ZAGRLJAJ (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković porazgovarali su ovog popodneva u dvorištu prvi put posle sinoćne drame sa njenom majkom Anabelom Atijas. Na kraju razgovora pao je zagrljaj pomirenja.

"Je l' shvatiš ti da mi nikad nećemo imati mira", rekao je Marko.

"Ovo je rijaliti, napolju nećete imati dodirnih tačaka. Ja sam to dozvolila", rekla je ona.

"Ti si dozvolila da ona manipuliše tobom. Ona je meni dokazala da se ovako ponašala i napolju, a ti nemaš pojma. Sve je navodila da se mi rastanemo. Mogu da ti garantujem. Tako će biti i kad izađemo ukoliko je ne distanciramo. Ili će da me mrzi, ili će tebe da mrzi. Moraš da joj postaviš odbrambeni stav šta sme a šta ne sme da dira, ili će da me mrzi. Vidim da ti ne možeš da se izboriš. Ja sam tvoju mamu precrtao, ona za mene ne postoji. Što si se ti naljutila na mene", pitao je Marko.

"Ti mene ne razumeš. Naljutila sam se jer si ti otišao da se svađaš sa njom, rekao si da je budaletina, rospija" navela je Luna.

"Ona hoće kod mene da izazove agresiju koja ne postoji. Rospija je, da, koja treba da se mane mene, i skloniće se, na ovaj ili onaj način. Molio sam je da ne radi takve stvari, iz poštovanja prema tebi, više nikog ne molim, ne interesuje me. Kad me najstrašnije vređala ja sam joj rekao: "Ja te molim da to ne radiš". Vređala mi je porodicu" naveo je Miljković.

"Kad te je pohvalila na nominacijama, ti si rekao da nećeš da budeš dobar sa njom jer ti tako odgovara" bila je besna Đoganijeva.

"To je emotivna manipulacija. Ona je bezobrazna. Glumi harambašu, ja ću sa tom ženom da završim na sudu, to da ti bude jasno. Dobiće tužbu, ja mogu tu tužbu i da povučem. Ja ću uvek biti manje bezobrazan u svađama, ali će nju to više da zaboli" rekao je Marko.

"Ružno je zbog mene da spominješ dve moje male sestre... Mene niko ne razume, ni ti, ni tata, ni mama. Ne mogu da verujem da mi se ovo dešava, ovo je strašno", govorila je Luna u suzama.

"Šta si ti uradio da mi dokažeš da ti je stalo do mene? To što se svađaš sa mamom to nije zbog naše veze to radiš zbog sebe. Mami zameraš što hvali Miću, a tati nisi rekao ništa. On se pos*ao po tebi. Ne možeš da hvališ čoveka koji je mene urnisao" rekla je Đoganijeva.

"Gagi se pos*ao po sebi... A je l' si ti osudila što je ona pozdravila Kiju Kockar? "pitao je Miljković.

"Naravno. Mene je to zabolelo, ali neću da to pokazujem jer mi nije stalo. Nisam pričala sa njom koliko i sa tobom. Ona se meni unela u facu i htela da me udari", rekla je Luna

"Za stolom ti se unela u facu. Ja neću to da dozvolim", rekao je on.

"To će i večeras da bude, ja nemam snage "navela je Luna.

"Beži, idi napolje, idi na dok dok ja ne dođem... Da je neka druga budala... Ali ovo je tvoja mama koja lupeta. Ja sam uvek za spuštanje lopte, ali nemoj da guraš nos tamo gde ti nije mesto... Dobar nam je kadar za pomirenje" rekao je Marko, te su počeli da se ljube i grle.

