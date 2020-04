HTEO DA PROMENI IME GAZMEN U DRAGAN? Nakon što je Anabela IZNELA to o njemu, oglasila se njegova sestra pa OTKRILA SVE

Tokom jedne od mnogobrojnih svađa u "Zadruzi", Anabela Atijas otkrila je milionima gledalaca da je Gagi Đogani svojevremeno želeo da se odrekne svog pravog imena Gazmen i promeni ga u Dragan, budući da se, kako je ona ispričala, stideo svog porekla.

Ova informacija izazvala je pravu buru među zadrugarima, ali i u javnosti. Nađa Đogani, Gagijeva rođena sestra je otkrila šta je istina.

foto: Printscreen

"Zgrožena sam takvim lažima, da sve što ona o sebi misli prebaci na Gagija, a ustvari nju boli Đole i njegov uspeh i karijera. Ko se danas stidi svog porekla?! To nije tačno! Ponosni smo i volimo sve svoje, vezano za nas... Gagi se kroz šalu sa njom sprdao, kao što uvek to radi. Sa tadašnjom ženom je možda pričao da promeni ime, ali se nikada nije izjasnio da tačnmo želi. Možda je bila priča, ona više iznosi tako neke nebitne stvari, čak i koje su bile simpatične i na koje smo se svi smejali, jer je bila sprdnja način na koji je Gagi pričao", ističe Nađa i otkriva da nije tajna da je Đole Đogani svojevremeno promenio svoje ime, koje je dobio po rođenju.

foto: Pritnscreen

"Đole je promenio ime iz svojih privatnih razloga, on to ne krije, sve je to pričao... Ništa ona nije novo otkrila niti Đoleta ponizila. I mi smo čuli da je ona Razija i da je promenila veru, što ne priča o sebi?! Gagi se ponajmanje stideo svoje vere i porekla i toga odakle je. Neka priča odakle je ona."

Nađa redovno prati "Zadrugu" i, kako kaže, i dalje ne može da veruje kako se Anabela ophodi prema Luni.

foto: Printscreen

"Gledamo šta radi Luni, zar to majka može činiti svom detetu?! Bruka svoje dete koje tek započinje svoju karijeru, ponižava. Ali dok Luna ćuti, ona će nju maltretirati i tući. Primer loše majke, želi sebe predstaviti kao žrtvu, ali na kraju izađe iz nje ono pravo - agresivac!"

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir