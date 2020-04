TUKAO JE VERENICU U AMERICI, VRAĆEN U HRVATSKU?! Brendon razvezao jezik o Luki Beliću, tvrdi da je bio u ZATVORU! VIDEO

Branislav Radonić Brendon izneo je strašne optužbe na račun novog učesnika Luke Belića.

Brendon je rekao kako je zadrugar u Americi uhapšen zbog nasilja.

"On je napravio veliko sr*nje u Americi, tukao je svoju verenicu i on je deportovan u Hrvatsku, on je vraćen u Hrvatsku jer ju je tukao, on je bio uhapšen tamo! Vidi se da je agresivac i da je došao ovde sa nekom pričom koja nije jasno formulisana, ja znam sve o njemu imam dobre prijatelje u Hrvatskoj!", rekao je Brendon.

Luka je ostao nem na njegove reči, a bio je vidno iznerviran.

