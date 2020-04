LUNA JE SPOSOBNA DA ME GURNE SA LITICE: Anabela nastavila priču o ćerki, Gagi se samo OVOGA PLAŠI! (VIDEO)

Anabela Atijas iskreno je razgovarala sa svojim bivšim suprugom Gagijem Đoganijem. Oni su pričali o svemu što se dešava sa Lunom.

"Ona je pristala na to da on njenu svetinju pominje... Ninu isto koju je navodno toliko voleo. Ti si mi othranio svo troje dece. Strašno. On kaže to koji je došao u Lunin stan gde ona plaća račune. Čovek sa 37 godina, tri godine stariji od Andreja. Videćeš sve kako će tek ovo da bude", rekla je Anabela.

"Ja ću da budem kriv za sve", tvrdio je Gagi.

"Ne bre. Nego ti nisi trebao njemu da daš kredibilitet. Ti pričaš da je imala poziv i da sam ja rekla njoj da ne bude sa njim u vezi. To nije tačno. Posle ovoga od sinoć što sam videla da je ona (Luna) sposobna da mene gurne sa litice zbog njega. Ja njoj ne mogu da zabranim, ali poenta priče u svoj toj ljubavi koju gajiš prema dečku da ne dozvoliš da se udaljiš od majke zbog nečega što nije istina, a nije istina da ja nisam dovoljno vodila računa o svojoj deci. Za mene je ona potpuni stranac, osoba koju ja apsolutno, ma koliko mi bila teško, a znaš koliko je volim jer mi je bila sve od kad se rodila. Ti sam ne bi odobrio takvo njeno ponašanje, ja to znam. Doći će dan kada će ta ista Luna da uradi isto ono što je meni uradila Luna", uveravala ga je Anabela.

