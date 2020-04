OGLASILA SE NINA ĐOGANI: Sve je LAŽ, mama me nikad ne bi ostavila bez PARA! Miljkoviću je imala da poruči samo JEDNO!

Marko Miljković izneo je oštre optužbe na račun Anabele Atijas rekavši da je ona nemarna majka, kao i da je ćerku Ninu, Luninu mlađu sestru, zanemarivala i ostavljala bez para. Marko je istakao i kako joj je on lično nosio novac, a sada se oglasila Nina Đogani i razrešila situaciju. Kako Nina kaže, sve što je Marko izneo je apsolutna neistina.

"Marko laže! Moja mama mene nikad ne bi ostavila bez para, te pare koje je Marko meni doneo jesu pare koje je ona ostavila kod Pečenice da se meni donesu. Trebalo je da ja odem po te pare i nisam znala kako da mi neko donese te pare. Molila sam Iliju da mi nekako dostavi te pare. To nisu Markove pare, ja sam Lunu zamolila da mi se te pare donesu i ona je poslala Marka. To su te pare koje je mama ostavila za mene i koje je on meni doneo", rekla je Nina za i dodala:

"Slušam Marka i ne mogu da verujem šta priča! Sve je totalna laž! Mama mene nikad ne bi ostavila bez para, ona i kad ide put ostavi mi novac i za hranu i za sve ostalo, tako da je to jedna totalna laž što on priča. Samo taj jedan put mi je doneo novac koji je ona ostavila i on nema prava da joj prebacuje ništa. Moja mama to od njega nije zaslužila, treba da pokaže bar malo poštovanja prema njoj!" istakla je Nina Đogani.

