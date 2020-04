DRAGANA RASKRINKALA DEVOJKU BIVŠEG LJUBAVNIKA: Palčica molila Erinog unuka za akciju pod TUŠEM! Došla GOLA! (VIDEO)

Dragana Mitrović važi za jednu veoma staloženu, finu, i povučenu devojku, međutim nedavno je pokazala i svoju drugu stranu. Frizerka je bila nekoliko meseci sa unukom Ere Ojdanića, Urošem Anđelićem, te druge muškarce u tom periodu nije primećivala.

S obzirom na to da je ona definitivno stavila tačku na odnos sa njim, ona sada smatra da je Alberto Galorini zaljubljen u nju, te da je on pohodno gleda jer želi ponovo da je ima. Podsetimo, Dragana i Alberto su imali samo neobavezan se*s na početku osme sezone, a sada se situacija između bivših ljubavnika ozbiljno zahuktava.

"Svi primećujemo da me on gleda, ne znam zbog čega ne želi to da prizna. Pa nisam mu ja Palčica mala. On je čak meni nakon jedne rasprave sa Anastasijom rekao da sam dama. Neka ne brine, ja ne lemam svoje muškarce, samo ih mazim", kaže Mitrovićeva.

"Prestanite da igrate rijaliti sa mnom više. Dragana, nađi novog dečka, vidim da ti je dosadno", rekao je Galorini.

"Samo da znaš da je tvoja devojka zvala Uroša u tuš kabinu kada smo on i ja bili zajedno... Ona je bila skroz gola, i čekala ga je", pokušala je da ubaci rovca sumnje u odnos između Alberta i Anastasije.

