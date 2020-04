VOJISLAV GA NIJE PODRŽAO Nikola Šešelj ušao u Parove pa otkrio koliko je teško biti u SENCI svoga oca a evo čime se bavi

Nikola Šešelj (35), po zanimanju šanker, sin predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, ulazi u rijaliti Parove, a Vojislav ga nije podržao iako je predsednik SRS čak nekoliko puta ulazio u luksuznu vilu u Zemunu.

Naime, Vojislav je saznao za njegov ulazak u Parove nekoliko sati pre samog dolaska u vili i nije baš reagovao pozitivno.

Nikola je rekao da nije sazreo za političara i da će uvek ostati u senci svog oca, da će uvek biti sin Vojislava Šešelja, a njegova deca unuci Šešelja.

"Jako je teško nositi se sa tim prezimenom. Nikada neću izaći iz njegove senke. Niko me neće gledati kao Nikola, čak će i moja deca nositi to breme, uvek će biti unuci Vojislava Šešelja i to je jako teško. Što se tiče prezimena, ima više loših to prezime Šešelj nego dobrih stvari", rekao je Nikola.

"Ne gledaju vas nikada kao Nikolu. Upoznam se sa nekim i sve je to ok i onda kad se sazna da sam Šešeljev sin i onda je sve drugačije. Teško je upoznati dobre prijatelje", rekao je Šešelj, i dodao da je navikao da je sin političara.

"Na prvom mestu mu je Srbija i država, pa tek onda porodica", otkrio je Nikola.

"Vodimo nekoliko pitanja, više ste mi pitanja postavili o njemu, a ne o meni", rekao je Nikola voditeljki.

Nikola je otkrio da mu je najteže bilo, kada je reć o ocu, kada je štrajkovao glađu, i kada se njegov otac borio sa rakom.

Na pitanje od jednog učesnika čime se bavi, Nikola je s ponosom rekao da je šanker.

Nikola je ispričao i da je imao problem sa zakonom.

Policija je ušla u jedan lokal u Batajnici, pronašli oružje, priveli su me. Šapić me je pozvao, pošto smo imali super saradnju, rekao sam da sam spreman da uradim šta god ti kažeš. Rekao mi je kako god da odlučim, ali da neću moći da budem na funkciji i ja sam dao ostavku.

foto: Printscreen, ž

Kurir.rs

Kurir