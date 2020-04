UPALA JE POLICIJA I NAŠLA MI ORUŽJE! Šešeljov sin otkrio detalje HAPŠENJA i kakvu je konačnu odluku doneo!

Sin Vojislava Šešelja, Nikola, koji je odlučio da uđe u rijaliti Parove i pored toga što je njegov otac bio protiv toga, već na početku je otkrio da je na početku svoje političke karijere imao problema sa zakonom.

Naime, Nikola je odlučio da se bavi politikom kako bi, kako je rekao, pomogao svom narodu, ali je bio uhapšen i osuđen na šest meseci kućnog pritvora.

foto: Printscreen, ž

"Policija je ušla u jedan lokal u Batajnici, pronašli oružje, priveli su me. Šapić me je pozvao, pošto smo imali super saradnju, rekao sam da sam spreman da uradim šta god on kažeš. Rekao mi je kako god da odlučim, ali da neću moći da budem na funkciji i ja sam dao ostavku i ja sam posle 15 minuta odlučio da dam ostavku, jer sam bio osuđen na šest meseci kućnog zatvora i tu funkciju u odboru ne bih mogao da obavljam"; otkrio je Šešelj i posle toga je odlučio da se ne bavi politikom.

"Jako mi je teško bilo u kućnom pritvora. Prvo sam bio kod bivše žene, izdržao sam čitavih 15 dana, pa sam promenio adresu i trebala je jaka psiha da budeš izolovan", rekao je Šešelj.

"Vole deca da se igraju sa igračkama, to je napisao moj otac. Ja sam držao kalašnjikov 1991, nisam znao da pucam, ali sam znao da ga dobro držim. I on (Vojislav Šešelj) nosio je to oružje sa sobom i mene je to uvek zanimalo", rekao je Nikola.

