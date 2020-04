PONOVO ĆE NASTUPATI ZAJEDNO NAKON ZADRUGE? Gagi OTKRIO zbog čega želi da bude u DOBRIM odnosima sa Anabelom! (VIDEO)

Gagi Đogani i Mlađan Jovanović su se prisetili vremena kada je grupa Fanki Dži bila popularna. Gagi je izjavio da mu je jako teško bilo da nađe osobu kao što je Anabela Atijas, kada su se oni rastali.

Takođe, Gagi i Mlađa pričali su i o navodnom povratku Fanki Džija, a Đogani je istakao da od toga nema ništa, kao i da mu je prioritet da sa Anabelom bude u prijateljskim odnosima.

"Skupilo se 50 devojaka na kastingu, dolazili su i roditelji... Joj, javljale se devojke koje super izgledaju, ali nemaju harizmu. Imaš devojke koje su umišljene, misle da znaju da pevaju... Nijednu nisam izabrao", pričao je Gagi o kastingu koji je pravio.

"Ja sam gledao sad kada ste Anabela i ti nastupali, znaš koliko bi to bilo top da krenete to napolju. Mislim da sada posle Zadruge, kakva god da je situacija, zamisli kada bi krenuli sa nastupima. Pa grunete dva, tri nova hita... To bi pucalo sve" , izjavio je Mlađa.

"Ja sam reako za crnim stolom. Ne može to više... Meni je prioritet da ja sa njom napravim dobar odnos, zbog dece, da mi deca budu srećna. J*beš grupu! ", rekao je Gagi.

