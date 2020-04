MENSUR I MINA SE NE SMIRUJU: Vrbaški poludela zbog jedne cimerke, a onda usledio OBRT! Pominju BEBU! (VIDEO)

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić ponovo su se posvađali i to zbog jedne cimerke, a onda je usledio obrt.

Mensur je rekao Mini da je "digla" nos, a ona je sve vreme izbegavala priču.

"Mina, nemoj da se tripuješ, u tebe blenem kao tele u šarena vrata. Ja ne gledam zauzete devojke, ni slobodne, ni zauzete. Kako da me one zanimaju, kada sam ja s tobom? Ko me interesuje, druže? Okej, izvini, sviđa mi se Mima. Prihvati moje izvinjenje, nemoj da si debil takav", rekao je Mensur.

"Tako onda nemoj ti meni da tripuješ za svaku sitnicu. Rekao si da ćeš da je j*beš (Mimu), hajde sada za sto", rekla mu je Mina.

Međutim, nešto kasnije, ponovo je vladala harmonija u njihovom odnosu. Mensur i Mina su čak došli i do tog stadijuma da Vrbaški pokazuje Ajdarpašiću kako će presvlačiti bebu.

