IVAN MARINKOVIĆ JE ZBOG NJE MOLIO LJUDE DA POZOVU POLICIJU?! A evo zašto to nije mogao sam: Mili razvezao JEZIK!

Milutin Radosavljević Mili u okviru "Parografa" u vili "Parova" otkrio je brojne šok detalje kako iz svog, pa tako i iz života rijaliti cimera Ivana Marinkovića. Njegove tvrdnje nikoga nisu ostavile ravnodušnim kada je progovorio o dinamici njegove veze sa Jelenom Ilić, zbog koje je Ivan molio ljude da pozovu policiju i na taj način mu pomognu oko svega što je pored nje doživljavao.

Mnogo puta se potezala tema da li je Ivan stvarno spavao u autu kada ga je Jelena svojevremeno izbacila iz stana.

"Nije tačno da je spavao u 'Citroenu', on ima 'Mercedes", kao iz topa rekao je Mili, a Ivan se za to vreme posvađao sa Jelenom zbog čitave situacije, pa je ona napustila dnevni boravak vile.

Parograf je, međutim, ovaj odgovor procenio lažnim.

Da li je tačno da je Ivan molio druge da prijave Jelenu policiji kada bi imao problema sa njom?

"Istina je! Tako mi je pričao jedan prijatelj. On mi je rekao kako ga je Ivan molio da prijavi Jelenu policiji umesto njega. To je radio da bi imao alibi da je nije on prijavio kada dođe do priče o tome", rekao je Mili, a Parograf je ocenio ovaj odgovor istinitim.

Mili je takođe tvrdio i da je Ivan tražio pare na zajam od Milojka Božića i Ivanie Bajić, što je takođe "prošlo" kao istina.

Sa druge strane, Mili je ovom prilikom stavio tačku na spekulacije o svom odnosu sa Sanjom Mirkov.

"Nikada nisam imao s*ks sa Sanjom! To je bila rijaliti igra", odbrusio je on, a Sanja mu se brzo pridružila u toj tvrdnji.

"To nije istina, mi smo sve to odglumili ispod čaršava", rekla je ona, ali Parograf je odgovore procenio lažnim.

