OGLASILA SE GAGIJEVA BIVŠA VERENICA: Anabela je OGORČENA, ne bira ni VREME ni mesto! Otkrila sve o tuči Gagija i Andreja

Bivša verenica Gagija Đoganija i nekadašnja drugarica Anabele Atijas, Milena Mikić, i dalje ne može da veruje šta se dešava u rijalitiju “Zadruga” i da se ona i dalje pominje iako je sve kako kaže “prežvakana priča”.

foto: Damir Dervišagić

"I posle svega nastavlja se agonija i prepričavanja iz daleke prošlosti. Tačno je da su se Andrej i Gagi se potukli na Vidikovcu ispred Gagijeve zgrade. Iz dobro poznatog razloga. Desila se nesuglasica između svih njih ko je šta rekao i ko nije šta rekao... Andrej je odlučio da to na drugačiji načinn reši. Pod velikim pritiskom pojedinih laži iz medija nije očigledno mogao da se suzdrži... Pokušao je da reši na pogrešan način, a to je fizičkim nasiljem. Došao je još sa nekoliko momaka u pripitom stanju. Potukli su se. Ja sam stajala na pet metara od njih. Gagi me je sklonio i rekao mi da stojim po strani da se ne mešam... Niti sam snimala niti navijala. Jako ružno zbog izjave. Ali svima na čast. Ja i dan danas verujem da se Andrej brzo pokajao zbog svega. Upoznala sam Andreja i mogu da kažem da je on zaista odan i pravi prijatelj, čovek velikog srca. Što se mene tiče mogu za njega da kažem samo reči hvale. Njega ne želim da mešam u kompletan cirkus. On nije deo rijalitija “Zadruga 3”. Odgovoran je i požrtvovan otac i znam da je za Lunu i Ninu govorio da su to njegove ćerke. Nikad ih nije odvajao od Blanke. U jednom trenutku bili smo velika porodica i videla sam kakvu odgovornost ima prema svima. Postavio se u svakoj priči zaštitnički prema njima", kaže Milena Mikić.

foto: Printscreen

U rijalitju se ponovo pokrenula priča oko Gagijevog korišćenja narkotika, te problema sa dilerima.

"Što se tiče Gagija i dilera teško je bilo šta reći. Svi smo učestvovali što finansijski, što da mu pomognemo psihički da se izvuče iz cele priče. Ja i dalje verujem da je to jedna ružna prošlost. Gagi je sada drugi čovek, savestan otac i zdrav prijatelj", naglasila je Milena.

Iako se pričalo da Luna nije u dobrim odnosima sa stricem Đoletom Đoganijem, Mikić kaže da je Luna stala u odbranu svoje majke.

foto: Damir Dervišagić

"Što se tiče priče između nje i Đoleta to samo znam kroz priču, ali ništa konkretno ne mogu da kažem jer nisam tada poznavala Lunu ni Anabelu. Mogu samo da kažem da su se zbog cele priče osećale jako loše i da im nije bilo svejedno što Gagi nije podržao Lunu, ali opet kažem ne znam tačnu priču."

Anabela je nekoliko dana imala neprijatan odnos prema Gagiju.

"Mislim da je Anabela zbog mnogih stvari ogorčena da više ne bira ni vreme ni mesto da iznosi neke stvari. Nikako ne podržavam to što radi... Ipak ne sme da zaboravi da je ona majka. Ne opravdavam njeno ponašanje. Možda je i pod uticajem drugih ljudi u “Zadruzi”. Ima dosta “ložača”, ali nikako ne opravdavam ovako ponašanje. Ne rešavaju se porodični problemi pred kamarama i zbog novca. Ne iznosi se prljav veš o nekome sa kim si delila jastuk i hleb. Rugaš se čoveku sa kojim si provela sedamnaest godina i imaš sa njim porodicu", naglasila je ona.

foto: Printscreen

Mikić ne opravdava ni Anabelino vređanje svoje ćerke Lune.

"Ne vređaju se deca pred kamerama koju smo rodili, gajili i vaspitali. Oni su naš proizvod, proizvod našeg vaspitanja. Sve je to naš rezultat. Neosporno je da je ona dobra i odgovorna majka. Ja znam koliko se mučila i radila za njih da im sve obezbedi. I ova priča za Ninu da je bila gladna, znam da to nema veze sa vezom. Svima nama se desi da u tom momentu budemo nemoćni jer smo na putu i da će u pomoć da nam uskoče prijatelji, ali se to ne treba prebacivati. Bila je u teškoj finansijskoj krizi i to nije za osudu svima nama se to opet ponavljam desi i sami smo svesni ko su nam prioriteti, a to su deca. Samo se za njih plašimo da ne budu gladna i žedna", rekla je ona.

