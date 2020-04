NE PRIČAMO, IGNORIŠEMO SE: Luna Đogani priznala zbog čega ne KOMUNICIRA sa majkom! (VIDEO)

Luna Đogani priznala zašto ne priča sa majkom Anabelom Atijas.

"Nisam htela da komentarišem ništa, jer nije to nije neka zadrugarka. Ne pričamo već par dana, ignorišemo se. To je bilo od one večeri kad je bio haos, ona je rekla da ne želi da priča sa mnom. To neće ostati tako. Nekada je bolje pustiti nekoga nego da bude još gore. Ne bih da pričam o tome. Imam ženske probleme, ali bolje mi je. Mene niko ne može da odvoji od roditelja, hteli oni to ili ne ja ću uvek biti tu", rekla je Đoganijeva.

