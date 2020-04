ČEKA JE HAOS! SANJA PRIZNALA ŠTA ĆE POSLE SVEGA URADITI: Matoroj neće biti DOBRO! U čitav KARAMBOL opet umešana Luna!

Jovana Tomić Matora je poručila Sanji Stanković da joj ne šalje ništa povodom rođendana jer ne želi njeno sažaljenje. Sanja se oglasila i priznala šta će uraditi povodom Matorinog rođendana.

"Posle toliko pljuvanja po meni, izmišljotina i dezinformacija, iskreno nije zaslužila ni da joj se javim. Evo, upravo gledam kako priča sa Lunom i govori:"Ovu majicu mi je kupila Sanja, neću je nositi" i Luna koja odgovara:"Baci u smeće" i smeje se. Odvratno! Niko me nikad nije napljuvao posle raskida kao ona mene. Ali ja cu biti šmeker i organizovaću rođendan jer ja sam pre svega čovek i ne pljujem po ljudima koje volim. A što se tiče šolje i natpisa po "Zadruzi" koje je uništila, to govori o njoj. Ja čak ni slike na Instagramu nisam obrisala niti ću jer su te slike deo mene i lepih trenutaka. Ostaću fer i dosledna do kraja" poručila je Sanja.

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir