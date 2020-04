MENSUR SE GUŠIO U SUZAMA, MINA URLALA: Poručila majki da je se JAVNO ODREKNE! Nastao KARAMBOL u Beloj kući (VIDEO)

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić su u ranim jutarnjim satima imali veliku svađu. Mina je tada iznela gnusne stvari na račun svoje porodice. Zbog toga je Mina poručila Ivani Vrbaški da je se javno odrekne ukoliko se ona ponovo pomiri sa njim. Mensur je plakao kao kiša, dok je Mina urlala.

"Zna da ceni, ali ja imam... Težak sam, to je to... Nismo se... Ja sam budala koja konstantno nešto vidi i onda sam budala što to nije istina. Neka ona živi s tim, da li je uradila ili nije... Ona to najbolje zna. Neću ništa da dokazujem", govorio je Mensur kroz suze.

"Nismo se pomirili, niti ćemo. Ja imam potrebu prvo svojoj majci da se obratim. Reči koje sam sinoć izgovorila, to me najviše izjeda. Jednostavno, ne vredi nekome ni tako nešto dokazati. Ovoj vezi nema budućnosti. On konstantno tvrdi da je video da ja gledam u nekoga. Nije reč o Davidu. Nema šta, ja sinoć posle onoga... Ja znam da budem još deset puta gora. Ostaću sama do kraja. Meni ne treba niko. Ja nisam pogledala onoga koga sam navodno pogledala. Još jednom ako se pomirim, neka me se majka javno odrekne", rekla je Mina i zaplakala.

"To su sekunde. To niko ne može da vidi. Neću da pričam više o tome. Ja sam magarac koji je ispao najgori", nastavio je Mensur.

"Boli me bre uvo za svakog muškarca. Ni u koga sinoć nisam gledala" vikala je Mina.

"To je neka bolna stvar iz njegove proodice koju ja znam, ali neću pričati. Treba mnogo vremena da prođe. To su mnogo teške i bolne stvari. Tu negde bi možda mogla Mina, mada sada je već kasno... Ja ne znam šta se sada sa Minom dešava. Ovo što je govorila noćas mi je odvratno. Ovo je bolest koja ne može da se reši. To je problem u njegovoj glavi, ja ga razumem. On to nosi iz kuće i to će da ga prati ceo život ", govorila je Zorica.

