NISAM IMALA POSLA: Luna Đogani prvi put progovorila o KARIJERI! Dotična me sabotirala, pa sam DOŠLA OVDE (VIDEO)

Luna Đogani često govori da je zvezda što sabotira njen dečko Marko Miljković, a Marko je dobio pitanje zbog čega to radi.

On je istakao da Luna ne može na klik da postane ono što bi svi želeli.

"Ne može ona na klik da postane ono što bih ja želeo da postane, da bude na vrhu muzičke scene i da joj spotovi pršte i da ima ozbiljan tim iza sebe. Ja smatram da Luna ima potencijala i da treba da iskoriti tu energiju, a ne ka nekim glupostima", rekao je Marko.

"Ja moram da kažem da nisam izabrala dečka umesto karijere, to nema veze sa vezom. Moj posao napolju je bio stao neko vreme, baš zbog toga sam možda ušla. Ja ne mogu da kažem da sam zvezda muzike, nisam još uvek počela. Tek sam započela nešto. Istina je i da sam ušla zbog više razloga. Ja sam rekla da poslednjih dva meseca nisam imala dovoljno posla zbog stvari koje sam iznela, zbog koje osobe i kojih ljudi... Ja sam i te kako rekla da je meni ova kuća dobro donela i donela reklamu. Ja sam rekla da je mene Zadruga stvorila. Ja nikad nisam želela da se bavim muzikom dok nisam ušla ovde, to me nikada nije zanimalo. Mene su roditelji pokušavali i savetovali da treba da se bavim muzikom. Ja kada sam stala na binu Zadrugovizije u drugoj sezoni, ja sam shvatila da želim time da se bavim", rekla je Luna.

"Starije žene mene podržavaju, devojčice... Oni ne dolaze na moje nastupe. Oni su meni kao reklama. Oni nemaju priliku da dođu na moje nastupe i meni je žao zbog toga. Ja ih razumem i to ne tražim od njih. Uspeli su da me maknu, ali ovo nije kraj. Zato sam i došla ovde", dodala je Luna.

