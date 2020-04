JA SAM PSIHO LJUBOMORNA! KORISTIM I KAMERE: Ivana Krunić otkrila MRAČAN DEO svoje ličnosti, Bane će se UPLAŠITI! (VIDEO)

Ivana Krunić koja je imala romansu sa Banetom Čolakom otkrila je kako se inače ponaša kada je u vezi.

Pevačica je istakla da je izuzetno ljubomorna.

"Ja sam apsolutno ljudomorna iako sam to na početku krila. Dečko se ne dira na takav način, ja se ponašam tako u tim ljubomornim scenama kao muškarac i branim svoje. Imala sam u svojoj istoriji razne scene u kojima sam tako reagovala. Ne dam svoje i ne diram tuđe. Mislim da se Nataši Radan sviđao Bane, znam tu priču napolju da su se dogovarali, na žurki mu je prišla da igra sa njim i rekla mu je: "Ako si zauzet nisi oduzet". Neću da otkrijem druge osobe, nisu retke one za koje sam nešto istripovala. To je opravdano jer sam psiho ljubomorna. Na početku veze sam pravi detektiv, istražim svaki detalj. Ne postoji informacija koja može da se sakrije od mene. Ja sve znam. Baneta može pustim vikendom iz stana, ako neko dolazi kod nas, staviću kamere", rekla je Ivana i dodala:

"Ako bude vodio igračice na nastupe, ako bude putovao sa njima to će biti problematično. Nećemo raditi zajedno, ja uvek odvajam posao i ljubav. Sve devojke koje su gledale Baneta su otišle odavde. Ermina mi je postala gotivac, ona mi je jedna od gotivnijih, ne družimo se, ali smo ok. Više su me razočarali ljudi o kojima sam imala lepo mišljenje. Neću da pominjem ime tog dečka, ja sam zvala njega, javila se njegova majka, ja nisam prepoznala, mislila sam da je neka druga žena, pa sam je iznapušavala. Žena je posle umrla od smeha. To je bilo pre možda sedam godina. Oni su znali kakva sam ja, tako da su me gotivili."

