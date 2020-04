ZILHA JE NENORMALNO LJUBOMORNA, A NISAM JOJ DAO POVODA: Edo šokirao sve izjavom, a nije ni TREPNUO! (VIDEO)

Edis Fetić progovorio je o ljubomori svoje žene Zilhe Karišik koju je prevario u rijalitiju.

On je istakao da ljubomoru vezuje za zavist, kao i da je on ne oseća.

"Meni je ljubomora vezana za zavist, ja sam to uspeo da izbacim iz sebe, ne zavidim nikome. Sam sebe previše volim da bih bio ljubomoran na nekog. Meni je to povezano sa nesigurnošću. Ako sam ja siguran u sebe, što bih bio ljubomoran. Ako nekog volim ja ću da mu skinem zvezde sa neba, ima mnogo načina da mu to pokažem, nije to ljubomora, ljubomora može samo da šteti u vezi i da se skrene pažnja. Ovde je to više izraženo jer drugi ljudi dižu famu oko toga", rekao je Edo, pa dodao:

foto: Printscreen

"Da muškarac ispadne manje vredan ako je devojka pogledala tamo. Ti ne ceniš sebe. Ja ni u braku nisam bio ljubomoran, supruga jeste. Zilha je bila nenormalno ljubomorna, nikad nisam davao povoda. Nema potrebe stvarno. Ako ću nešto da radim uradiću iza ćoška i nećeš me ni videti. Slušao sam Đukića, pušen je klip. Nisam ljubomoran, ženi se tako ne pokazuje ljubav, skinem ženi zvezde s nema i tako joj pokažem, skinuo sam ih toliko da je malo ostalo. Ja retko izlazim u grad, ne pamtim kad nisam bio u vezi, kad nisam bio oženjen, uvek sam imao curu, devojku, ženu. Uvek izlazim sa njima, kad izađem sa društvom pijuckam piće, slušam muziku. Ne uzimam brojeve telefona, komentarišem i muško i žensko... Ovde sam uložio pola života, valjda su i pratioci na Instagramu skočili."

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

