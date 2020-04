JANJUŠEV BRAT RAZVEZAO JEZIK: Previše se druži sa Majom, a evo šta kaže njegova žena ENA! Samo o ovome NE PRIČAMO!

Boris Janjušević, brat Marka Janjuševića Janjuša otkrio je šta se krije iza odnosa njegovog brata i Maje Marinković.

On smatra da je njegov brat reagovao kada je video svađu Tare i Maje kako bi sprečio tuču.

"Maja i on provode previše vremena zajedno, iskreno, ono što sam ja do sada video, ne deluje mi kao da je to nešto više od prijateljstva, ja mislim da je moj brat zaslužan za to što su i Maja i Ivana (Šopić) toliko dugo u Zadruzi. On je najviše popi*deo zbog toga što je kažnjen mesečnim honorarom. Sad, da li se Maja zaljubila u njega ili nije, ne znam... Možda ona sve ovo namerno radi. Maja je zaje*an igrač. On se distancirao, ali mislim da će nastaviti da se druže", kaže Boris.

Na samom kraju, Boris je otkrio da je stalno u kontaktu sa Markovom ženom Enom, ali da njih dvoje ne komentarišu dešavanja u Zadruzi.

"Ena nije bila za to da on uđe. Kaže da ne prati "Zadrugu". Čujemo se, ali o rijalitiju stvarno ne pričamo", zaključio je Boris.

