MOGLA SAM DA ZAVRŠIM NA DOŽIVOTNOJ ROBIJI! Zorica bacila ljubavnicu njenog muža u REKU, a onda je usledilo OVO! (VIDEO)

Zorica Marković je odlučila da ispriča životno iskustvo koje je na nju ostavilo veliki trag.

Naime, Markovićka je ispričala da se susrela sa prevarom svog supruga, te je do detalja opisivala šta se desilo kada ih je zatekla zajedno.

"Kao pita mene otkud ja tu, ja ih pitaš šta rade to, ja i dalje mrtva hladna, jer ne mogu da verujem u to. I ja krećem da lupam, samo znam da je Ika pre toga imao neku operaciju ma katastrofa. Šta će tu, a nije sa detetom kući. A onda, mrtva hladna pijana kaže: ,,Pa šta ima veze, neka spava dete". Ljudi, ja ne znam odakle meni ona snaga, ja sam nju uhvatila kao da ima pet kila, ja sam nju dohvatila sa one stolice i bacila, ja ne znam šta je ono, Sava ili Dunav. To je duboko ženo! Ja ne znam kako sam to izvela! A nije znala da pliva, mogla sam da idem u zatvor, na doživotnu robiju! I ispliva, a ja se naslonila na ogradicu, on bio u šoku.", ispričala je Zorica.

