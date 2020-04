ANABELA OTKRILA ZAŠTO JE MARKO OSTAVIO LUNU DAN PRED FINALE: Đoganijevoj se ovo neće SVIDETI! (VIDEO)

Anabela Atijas je rešila da zadrugarima otkrije zašto je Marko Miljković ostavio Lunu Đogani pred finale Zadruge.

foto: Printscreen/Youtube

Lunina majka tvrdila da je da je Marko ostavio njenu ćerku samo dan pred finela "Zadruge 2" zbog glasača Kristine Kije Kockar i time ih pridobio.

foto: Printscreen/Youtube

"Ona je dovela svog dečka do drugog mesta, a onda je on uradio to, jer ne mogu ljudi koji ih vole da ih podržavaju istim tempom. On je tu odradio posao, e šta se sada dešava... Dešava se da posle svega što je ona pretrpela i preživela, ponovo ušla u takvu vezu. On je njoj ispirao mozak, šta god da je uradila, ako ti znaš da je ona tvoja ljubav u toliko teškom stanju i ne umeš da se zaustaviš, onda izvini... Po mom mišljenju, mislim da su mnogi digli ruke od nje, sreća da nije takmičarka ove godine", pričala je Anabela.

Kurir.rs / M.M.

Kurir