OGLASIO SE OTAC MAJE MARINKOVIĆ! Raskrinkao rođenu ćerku, igra se sa oženjenim Janjušem pa se obratio NJOJ

Tokom prethodne noći jedna od gorućih tema za crnim stolom svakako je bio odnos Maje Marinković i oženjenog Marka Janjuševića Janjuša, za koje većina zadrugara u Beloj kući misli da su zaljubljeni jedno u drugo i da su odavno prešli granicu prijateljstva.

I dok Janjuš i Maja demantuju da se između njih izrodila ljubav, mnogi ukućani iznose detalje o njima koji ih pobijaju. Budući da su upravo njih dvoje ovonedeljni potrčci i svi očekuju da će se nešto konkretno desiti između njih u izolaciji, mi smo kontaktirali Majinog oca Takija, koji je odlučio da u potpunosti raskrinka ćerku. Naše prvo pitanje odnosilo se na sinoćnje Janjuševo priznanje da se sa Marinkovićevom mazio i ljubio.

foto: Printscreen

- Ono što je Janjuš sinoć izjavio je ironično, naravno da se šalio. Pošto su sve kamere uperene u njih već danima oko ove priče. Nikakvog poljupca nije bilo, niti će biti - uveren je Majin otac, koji dodaje da je druženje sa Janjušem zapravo samo njena igra.

- Maja vrlo dobro zna gde je i šta je zastupala prošle sezone, tako da nije luda sebi da skače u stomak zbog jednog poljupca da postane najomraženija osoba. Maja je sada iskusan igrač, ovu igru je dobro naučila i to što se druži sa Janjušem je samo njena igra, jer tamo u kući nema s kim da se druži. A on joj odgovara kao prijatelj i naravno da tu nema ništa više od toga. Ja lično svoje dete podržavam uvek, ali je ne bih podržao da napravi pogrešan korak, što znam da ona nema šanse da uradi - kaže Taki, a imao je šta da poruči i Janjuševoj ženi Eni.

foto: Printscreen, Sonja Spasić, Youtube Printscreen

- Da se zaista gotive kao prijatelji i da im to druženje odgovara, to ne sumnjam, ma to je rijaliti... Oni se igraju i druže se, jer im prija obostrani humor. Mislim da su ukućani svi ljubomorni na njih pošto su trenutno bitni u kući i sve se vrti oko nihove priče. A mislim da Janjuševa gospođa ne treba da se nervira, jer on voli svoju ženu i dete, i nije lud da napravi glupost. Maja mu je samo drugarica koju gotivi i ništa više, ja sam uveren u to - istakao je otac Marinkovićeve.

foto: Printscreen

kurir.rs/pink

Kurir