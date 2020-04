DOGOVORILI SMO SE DA IGRAMO RIJALITI: Janjuš priznao kako stoje stvari s Majom! ONA ga iznervirala, pa ISPLJUNUO! VIDEO

Zorica Marković skrenula je pažnju Marku Janjuševiću Janjušu da zadrugari ne sumnjaju bez razloga da on sada isto radi sa Majom Marinković što je i sa Anom Korać.

On je rekao da Maju najviše voli, pa da je zbog toga štiti, a Zorica je nastavila.

"On je meni rekao da se sprda i šali, rekla sam da je to top i da radi tako ako mu odgovara. Ti lažeš. Lažeš sve vezano za Maju, dogovorili ste se da igrate rijaliti i to je to. Maja je zavrtela priču od Žakline i Prcka", rekla je Markovićeva.

"Ti lupaš gluposti, ova žena nije normalna. Evo dogovorili smo se da igramo rijaliti", rekao je ironično Janjuš.

"Nije lepo, Ana ima verenika, ako je dato do znanja da se ne spominje, što je Majo spominješ", bila je besna Markovićeva.

