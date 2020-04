DA LI TE TO PALI?! Orozović od besa skakao po klupi, a onda mu prišao BRENDON! Hvali ga na sva usta! (VIDEO)

Branislav Radonić Brendon nije mogao da odoli, te je odlučio da se obrati Nikoli Orozoviću, nakon njegovog skakanja na klupu tokom suđenja.

Brendon je uleteo kod Oroza u garderober, dok se on spremao za tuširanje, a Nikola se prenerazio.

foto: Printscreen

"Ja ne mogu da verujem kakav si ti spektakl tamo", rekao je oduševljeno Brendon.

"Je l' te naložilo to? Niko me drugi nije pitao, samo ti, smej se ako ti je smešno, to je lepo. Ne razumem šta me ispituješ", bunio se Oroz.

"Šta ti znači to? Izgledalo je kao iz nekog filma", rekao je Brendon.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir