VOJISLAV MI NIKAD NIJE REKAO DA ME VOLI! Nikola Šešelj iskreno o OCU i detinjstvu, evo kakav im je ODNOS danas!

Nikola Šešelj, sin Vojislava Šešelja, pristao je na poligraf u rijalitiju, gde je odgovorio na brojna pitanja.

On je istakao da mu pitanja nisu bila interesantna, a voditeljka je istakla da nije bio preterano iskren.

foto: Printscreen/Happy

Da li je istina da je tvoj otac saznao da ulaziš u rijaliti nekoliko sati ranije?

- Da, saznao je 7 dana ranije i savetovao me da ne ulazim i to je to. Ranije sam pričao sa društvom da bih ušao. Složilo se par stvari, pa sam ja probao da ušem ovde.

Šešelj je kazao da je uvek bio blizak sa ocem, ali da mu nikada nije rekao da ga voli.

- Nikada se nismo tako ljubili, bili prisni, govorili da se volimo. Ja se ne sećam da li mi je ikada rekao da me voli. Tvrd je na rečima kada su te stvari u pitanju, ali nije tvrd ovako. Radio je dugo, a potom je bio u zatvoru, nismo mi ni stigli toliko da se viđamo. Mene su babe odgajale, hranile, išle na roditeljski, ja sam kao dete išao sa njim svuda. On se borio kako je znao i umeo da bi zaradio neki dinar, nije imao ko da me čuva, to je vreme koje smo se najviše družili, ali ga se ja slabo sećam.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir