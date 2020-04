ERIN UNUK SE RASPLAKAO: Urošu umro otac, a jedno je odneo u GROB! Jedva priča od SUZA

Uroš Anđelić je prvi put zaplakao u rijalitiju, jer je u emisiji "Ispovest" otkrio svoju tešku životnu priču.

Naime, njegov otac je preminuo kada je on bio veoma mlad, pa je Uroš sve reči i emocije prema voljenom pokojniku pretočio u jedno iskreno pismo. Anđelićev tata je umro od teške bolesti, a on je prvi put otkio svoje emocije.

"Bio sam problematičan, ali on me je razumeo. Ne volim da pričam o tim teškim stvarima, ali jesam emotivan. Što sam stariji to sam mirniji. Na dedu sam pun elana, takav mi je bio i otac. Svakome je svoja muka najveća. Smatram da je Zoranova priča najtužnija, ali nikome od nas nije lako", ispričao je Uroš, pa dodao:

"Istina je da je moj otac umro, a da je jedini znao moju najveću tajnu koju je sa sobom odneo u grob."

