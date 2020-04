MATORA KROZ SUZE JEDVA PRIČALA: Evo zbog čega je bliska sa Lunom i Anabelom, i kako se oseća posle RASKIDA! (VIDEO)

Sve je zanimalo da li jeJovana Tomić Matora bliska sa porodicom Đogani u inat bivšoj devojci Sanji Stanković, a ona je sada otkrila istinu.

Matora je priznala zbog čega se druži sa Lunom i Anabelom.

"Ja nemam u sebi inat da nekog pravim ljubomornim, to je dečije. Inatim se za neke druge stvari, na primer za trening. Anabela mi prija da popričam sa njom, ne osećam negativnu energiju sa njene strane, ne komentarišemo njenu temu. Prija mi, od srca se izvinila, ja to umem da osećam. Možda ćemo se nekad i posvađati, ne znam. Što se tiče Lune, možda kad zablejimo u društvu, ne provodimo vreme zajedno. Nikad ne bih uradila nešto što bi Sanju povredilo iako nismo zajedno. Volim je najviše na svetu. Ne mogu sebe da zamislim sa nekim drugim. Trebalo je da Sanja organizuje ovaj moj rođendan, ali eto kakva je situacija. Volela bih da moj Cile to organizuje i da skuplja te čestitke. Imam osećaj da je ceo svet ljut na mene. Volela bih da mi se brat javi, da mi Nikola objasni o čemu se tu radi jer je Sanja rekla neku stvar. Bez obzira što Sanja i ja nismo zajedno volela bih da njenoj mami čestitam Božić", rekla je Matora kroz suze, pa je zbog toga verovatno i napravila lapsus jer je trebalo da čestita Vaskrs.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir