ĆERKA JOJ NIJE ČESTITALA VASKRS! ANABELA SLOMLJENA: Uplašena sam, to nije Luna! Prave od mene ZLO! (VIDEO)

Majka Lune Đogani nije mogla da se smiri zbog toga što joj ćerka nije čestitala Vaskrs.

Anabela Atijas je odmah otišla i požalila se Banetu Čolaku.

"I da sam kriva, a nisam, ja sam njoj rekla 100 puta da prave od mene zlo, ulazi treći put, neka me ostave na miru. Došla ovde, pljuje me pred Gagijem kako je pobegla od mene, pored svoje predivne veze. Stalno sam se skalanjala i sklanjala. Ja sam uplašena, to nije Luna. Možda je njoj lakše da nemamo nikakav kontakt do kraja Zadruge. Napravili su od mene krvoločnika", pričala je Anabela.

"Ja sam sve gledao, ali iskreno, face, ja sam gledao njegovu facu, i tvoju, i Luninu, kao da je ogromna mržnja. Lunina faca kad je krenula da lomi, razumem je, ali sama je kriva", dodao je Čolak.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir