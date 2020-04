TARA SIMOV SE GRČI OD BOLA I LIJE SUZE, SVE ZBOG RASKIDA: Mateja joj prišao i objasnio kako stoje stvari! (VIDEO)

Mateja Matijević prišao je uplakanoj Tari Simov, koja je očajnički plakala zbog svih loših stvari koje su joj se izdešavale u životu, ali i zbog poslednje svađe sa njim.

"Čujem te da spominješ moju porodicu po kući, nisu oni krivi", govorio je Mateja.

foto: Printscreen

"Ja ne valjam, ja sam najgora osoba na svetu", ponavljala je Tara.

"Ne dozvoljavam ti tako da govoriš o sebi, nas dvoje ovde ne funkcionišemo. Ovde je loša energija, sve to utiče na nas. Bolje je da ohladimo glave, da se iskuliramo malo. To je to!", istakao je Matijević.

"Ne valjam jer ne razmišljam, nisam te namerno provocirala, trebalo je da razmišljam kada nekoga volim, Pet dana je super, pa opet ne valja i tako nikada život. Ja tebe volim kao Boga. Nisam ti namerno radila neke stvari, to nije razlog da me ostavljaš. Izvini, taman sam dobila starog Mateju iz prvih mesec dana. Toliko sam tražila taj mir, dobila ga i opet isto", ponovila je Tara.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

