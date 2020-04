SKANDALČINA! MARKO MUVAO ANABELU GODINAMA? Miljkovićev drug izneo sve DETALJE, a evo šta se sve KRIJE iza njegovog PLANA

Po svaku cenu hteo da dođe do Atijasove

Anabela Atijas ne podnosi Marka Miljkovića, dečka svoje ćerke Lune, a njihov sukob navodno datira još od pre deset godina, kada je di-džej iz Brusa na sve načine pokušavao da smuva poznatu pevačicu.

Naime, kako se saznaje od izvora bliskog Miljkoviću, Lunin dečko je nakon učešća u prvoj sezoni „Velikog brata“ i kratkog angažmana kao voditelj emisije „Zvezde Granda“, na sve načine pokušavao da zadrži popularnost, pa je čak muvao i Anabelu, misleći da će preko nje dobiti medijsku pažnju.

- Marko je, nakon što mu je istekao voditeljski angažman, svim silama želeo da bude popularan, da gostuje po emisijama i da se o njemu što više piše. Dok je bio u vezi sa Enom Popov, mediji su im poklanjali pažnju, ali to se promenilo čim su njih dvoje raskinuli. Tada je shvatio da mu treba neka popularna devojka pored sebe kako bi i dalje bio zastupljen u medijima i kako bi se pisalo o njemu - priča izvor blizak Miljkoviću i dodaje da je di-džej tada bacio oko na Anabelu Atijas.

- U tom periodu Anabela je bila u rijalitiju „Veliki brat“, u kojem se visoko plasirala. Marko je često bio u kontaktu sa ljudima iz produkcije tog rijalitija i tako je i upao na jednu žurku gde je bila i Anabela. Čim ju je video, prišao joj je da se upoznaju, da joj čestita na plasmanu i odmah je počeo da je muva. Njoj je u početku to bilo zanimljivo, ali je shvatila Markove namere, te mu je na fin način objasnila da ima momka i da je on ne zanima - priča izvor i dodaje da to Miljkovića nije obeshrabrilo.

- Ubrzo je nabavio njen broj telefona, te joj je svakodnevno slao poruke i obasipao je komplimentima. Pisao joj je da je mnogo lepa i da ne sme da propusti priliku da budu zajedno. Toliko je bio uporan sa pozivima i porukama da ga je pevačica čak blokirala. Kada je video da tako ništa ne postiže, pokušao je da izlazi na mesta na koja ide i ona, ali ga je pevačica uporno odbijala i jasno mu stavila do znanja da je ne zanima - priča izvor i dodaje da je Atijasova vrlo brzo prozrela Markove namere.

- Možda bi i Anabela pala na njegov šarm i priču da nije saznala Miljkovićeve prave namere i da želi samo da je iskoristi zbog popularnosti. Marku je bilo veoma teško što je dobio korpu od nje i što nije uspeo u svojim namerama i posle tog fijaska dugo se nije pojavljivao u medijima - kaže izvor i dodaje da je Miljković znao da će imati velike probleme s Anabelom kada je počeo da se zabavlja sa Lunom.

- Marko je bio svestan da neće imati dobar odnos s Anebelom ako uđe u priču sa njenom ćerkom, a tako je i bilo. Atijasova je od početka njihove veze bila protiv i nije ih podržavala, ali niko nije znao pravi razlog. Anabela je često navodila da Miljković nije za Lunu jer je koristi, a znala je i kako jer je upravo to osetila na sopstvenoj koži. Međutim, ona to nikada neće reći svojoj ćerki da je ne bi povredila, jer bi bilo strašno da se zna da je nekada Marko muvao nju - završava priču izvor blizak di-džeju.

