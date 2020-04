PREDVIDEO RASKOL U PORODICI ĐOGANI! Andrej Atijas progovorio o Anabeli, Marku, Gagiju, a sve šokirao izjavom o LUNI

Andrej Atijas, Anabelin bivši suprug, koji brine o Anabelinim ćerkama Nini i Blankici dok je pevačica u rijalitiju, oglasio se posle incidenta kada je Marko Miljković otvoreno pretio Anabeli Atijas da će biti još grublji i agresivniji ukoliko mu se približi,aLuna ga je podržala što je Anabelu dovelo do očaja.

foto: Nemanja Nikolić

-Ne znam kako da komentarišem jednog nasilnika, pogotovo kada je u pitanju nasilje nad ženama, koje maltretira?! Jako mi je bezveze spuštati se na taj nivo i njega komentarisati! Moramo da se prisetimo i onog snimka kada je i Matoru udario u diskoteci punom šakom. To sve govori o muškarcu koji udara na žene koje su duplo lakše od njega. To što radi je jako ružno, to što radi će mu se vratiti na neki način. Karma je čudo - poručuje Andrej.

On smatra da se odnos između Lune i Anabele nikada neće vratiti na staro.

- Iskreno, ne znam da li će moći. To ćemo videti, vreme će pokazati svoje. Iskreno, ne znam ko može da pređe preko ovoga. Majka, naravno, sve oprašta, ali nikada neće biti kao pre - saglasan je Andrej kojeg, uprkos svemu, ne iznenađuju Gagijevi povremeni pozdravi iz "Zadruge" - kaže Atijas.

- Gagi i ja smo uvek bili u korektnim odnosima, dok on nije počeo da ludi s fanovima. On zna da je Nina kod mene sigurnija nego kod bilo koga, jer sam je ja čuvao od šeste godine. Hvala mu što me pozdravlja - kaže Andrej, koji se svim silama trudi da Ninu Đogani, petnaestogodišnju Anabelinu ćerku, zaštiti od svih negativnih uticaja i postara se da ne gleda kroz šta joj sve majka prolazi u svađama sa ocem Gagijem, sestrom Lunom i njenim dečkom Markomj.

- Ne dam Nini ništa da gleda! Ona nema ni želju da gleda... Bavimo se nekim drugim stvarima. Ja gledam kasno uveče, uzmem na brzinu i premotam, a deca nemaju potrebe to da gledaju - otkri je Atijas.

foto: ATA Images

kurir.rs/pink.rs

Kurir