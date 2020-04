Nataša Pajović žestoko se posvađala sa Slađanom Petrović, a onda je isplivala i jedna njena tajna vezana za ćerku Izabelu Alijoski.

Prilikom rasprave atraktivna crvenokosa je zamerila plavuši to što je ona gurnula rođenu majku niz stepenice i to joj "nabila na nos". Nataši je zasmetalo to što je Slađana bila pristrasna.

"Trebalo je da joj kažeš da je rođena ćerka maltretira, stavlja ruke na usta", suflirao je Mili svojoj simpatiji.

