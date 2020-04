BANE NE ŽELI DA ČUJE ZA IVANU! Čolak ubeđen da se pomirila sa BIVŠIM, a evo šta je posle svega imao da KAŽE! (VIDEO)

Bane Čolak je prokomentarisao Ivanu Krunić i to da ga je možda stigla karma pa mu se sve ovo dešava.

foto: Printscreen/Youtube

"Zorica je bila u pravu, mnogo mi je lakše što sam dobio poziv, da ne živim mesecima u laži. Ja volim i dalje tu ženu, video sam neku ženu koju ne poznajem, video sam neku drugu Ivanu koju nisam upoznao. Moguće je da me je stigla karma. Ništa ne može da se poredi sa pet meseci koje smo proveli zajedno, ja ću se truditi da je više ne pominjem. Ja neću to poštovati, da bih je sačuvao, nije ona to zaslužila" govorio je Bane.

foto: Printscreen/Youtube

Na pitanje da li ju je ugušio, kao što su mnogi zadrugari tvrdili, Čolak je odgovorio:

"Govorio sam joj da se druži sa devojkama ovde, ali ona nije htela... Ne bežim od toga da se pomirila sa bivšim dečkom, ja joj želim sve najbolje u životu i u karijeri" dodao je Čolak.

Kurir.rs / M.M.

