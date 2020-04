ADAM ĐOGANI OPLEO PO ANABELI! Otkrio JEZIVE detalje i zašto se Nina BOJI majke! Atijasova mu neće ostati dužna

Adam Đogani, kao najveća podrška svog strica Gagija, pored sestre Nađe, izneo je nove zapanjujuće detalje o ovoj porodici.

- Moja sestra Luna je krijući od Anabele odvela Ninu u bolnicu jer se dete plaši da joj majka neće poverovati da joj je loše i da će je smarati. To je strašno. To vam najbolje govori kakva je Anabela majka - ispričao je nekadašnji zadrugar, prenose mediji pisanje Stara.

- Gagi je imao šest meseci raja u rijalitiju , a onda, kada su ušle Luna i Anabela, za njega je počeo pakao. Teško je kad imaš nekog svog u rijalitiju, a naročito neprijatelja. To sam osetio jednom prilikom, ali, hvala Bogu, bilo je kratko.

- Izdržaće Gagi i ovo. Proći će. Dobrica je on. Posle svih teških reči, on misli na decu, i kaže: "Biću dobar sa Anabelom zbog dece", dok Anabela to nikad nije rekla. Njoj je samo u glavi: "Moram da grizem, za to sam plaćena" - dodao je Adam.

- Ma, pusti pare i sve. Ćuti i pokrij se, dosta smo od tebe čuli za sve ovo vreme.

foto: Printscreen/Youtube

kurir.rs/star

Kurir