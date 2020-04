ŠTA REĆI ZA ŽENU KOJA BIJE DETE OD 24 GODINE NA PRAZNIK?! Gagijeva Nađa ovako komentariše što Anabela hoće da je TUŽI

Anabela Atijas pričala je sa Erminom Pašović i rekla da će tužiti Nađu Đogani, a sad se oglasila Gagijeva sestra.

Ona je istakla da nema šta da kaže za ženu koja bije dete od 24 godine i to na praznik.

"Jadno je to kakav primer daje jedna majka, umetnica. Sve je rekao neuropsihijatar o njenoj bolesti, mi nećemo ništa dodati. Narod vidi sve. Ermina iako je iznela neke neistine, oprošteno joj je jer je ispala 100 puta bolji čovek od Anabele i ima mesta za nju da prespava kod nas po izlasku iz Zadruge", rekla je Nađa i nastavila:

"A što se tiče tužbe, zanima me šta sam to rekla, a da nije sama iznela, slagala, pominjala i mene i moju ćerku, moje roditelje ničim izazvana. To je žena koja gazi preko mrtvih. Da li ste je videli raspoloženu ili ne daj Bože da ispriča neki vic? Ili nešto lepo da iznese iz svog života? Kao da nikad nije živela srećno sa decom i muževima. Žalosno je to da ona tera Miću i Đedovića da napadaju njeno dete. Neka se malo zapita da li je to normalno."

