LUNA JE PRETERALA ŠTO SE TIČE KIJE: Gagi izneo svoj STAV, a onda je OVA zadrugarka proglašena GOROM od Đoganijeve! VIDEO

Gagi Đogani je izneo svoj stav što se tiče Lune Đogani pa istakao da je ona preterala što se tiče Kije Kockar.

foto: Printscreen/Instagram

"Pa ne znam... Mislim da moj.... Ovaj... Možeš li da ponoviš još jednom pitanje? Pa nemam pojma, to je do njega. On meni nije rekao da se pomirio. Ja ne vidim da je on bio prisan sa njom, on se samo družio. Dobro, rekao sam da se osetilo u vazduhu, ali od strane Jelene, ne od Marka. Jelena je ta koja se, ne uvalila, ali smo se sklopili. Ništa on nije tu uradio konkretno. On je meni rekao da neće da povredi Lunu i da se plaši toga. Znam da je Luna ušla ljuta na mene. Znam i za Kiju da je ljuta jer sam pohvalio Kiju. Mislim da je Luna preterala što se tiče Kije. Jelena je bila ta koja je promenila svoje ponašanje, ona se više primila na Marka", rekao je Gagi.

foto: Printscreen/Youtube

"Meni je u celoj situaciji žao Jelene. Po meni je ona sada kao Luna iz prve Zadruge, možda čak i gora. Pitate čudnog čoveka koji je mene prevario sa tri moje najbolje drugarice", rekla je Anabela.

foto: Printscreen/Youtube

"Sedeli smo na zidiću kada je Gagi rekao: "Baš bih voleo da uđe Marko, vi bi se slagali"; ali on nije aludirao na vezu. Ja sam prvi put videla kada je bilo suđenje Lune i Marka, a Gagi je krivio mene. Prvi put sam osetila kako nalazi krivca negde sa strane i to nije realno", rekla je Jelena, a onda ju je Gagi prekinuo.

foto: Printscreen/Youtube

"Ti iz Anabeline b*lje ne izlaziš i ti i Ivana Šopić! Sram vas bilo!" rekao je Gagi.

"Što se tiče tog druženja, to nije tačno. Ja nisam potencirala to druženje", istakla je Jelena.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja neću pričati o Marku i Jeleni, već o tati. Pokazao je da me poznaje kada je više puta pričao o toj ženi. Ja znam da on nikada ne bi podržao da ja patim na bilo koji način. Ne ljutim se zbog toga, nego zbog Kije. Mislim da nisam preterala, mislim da sam u pravu", rekla je Luna.

Kurir.rs / M.M.

Kurir