GAGIJU ZBOG OVOGA SPALA MASKA DOBROG OCA?! Pale žestoke uvrede, stari prijatelji će denseru OVO teško oprostiti!

Za Gagija Đoganija u rijaliti kuću stiglo je jedno pitanje, zbog kojeg se pokrenula žučna rasprava sa, između ostalog, Jelenom Pešić i Ivanom Šopić.

"Kako je to Jeca folirant, a ti decenijama lažeš? Tek sada si skinuo masku dobrice i dobrog oca", glasilo je pitanje, koje je baš zagrejalo situaciju u "Zadruzi".

"U Jecu sam razočaran. Rekao sam joj da izbegava da priča takve stvari za Lunu i to je to, ne bih više da pričam. Ja ti želim što bolji plasman, provaljena si, jeftino igraš... Svi ste pokazali svoje pravo lice otkako je došla Anabela. Ima tu dosta kandidata, prva Ivana Šopić", oštar je bio denser.

"Ja više ne znam šta da mislim. Ja sam Gagija volela i mislila sam da se kapiramo. Ali sam shvatila posle tog suđenja (Lune i Marka) da će on uvek tražiti problem gde ne postoji, a ne srž. Samo da objasnim Gagiju, Marko je ušao kao slobodan dečko i to je pričao svima nama. Ja sam se postavila prijateljski. On danas tu traži krivca samo u meni. Ne razumem zašto to Gagi radi. Ako samo razgovaram sa Anabelom, on mene krivi. Mislim da sam samo ja Gagiju bila prijatelj", izjavila je Jelena.

"Jeguljo jedna! J*bo te Hamit malo u b*lju", viknuo je, s druge strane, Gagi Đedoviću, dok je Pešićeva izlagala.

"To može tebe tvoj poglavica. Svi smo videli tvoje pravo lice", brecnuo se nazad Đedović.

