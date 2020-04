ANABELA RAZOTKRILA BIVŠEG MUŽA! Otkrila šta je UKRAO sa drugarom! Još ima TRAUME zbog toga

Anabela Atijas je ovog jutra ćaskajući sa cimerima otkrila detalj iz prošlosti svog bivšeg muža Andreja Atijasa.

Andrej i njegov najbolji drug su kad su bili mali ukrali nojevo jaje iz zoološkog vrta. Ne Andrej nego taj drug. Preskočio je rečicu kao onu, u Ljubljani. I taj noj je još uvek živ. To je bilo pre 15 godina. Je l' znaš da on pamti njega i vrišti za njim. Ne može da ga podnese, tačno zna da je on taj - rekla je Anabela.

Kod nas to ne može da se desi, sve životinje su ograđene - objasnio je Đedović.

