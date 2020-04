OKANI JE SE, CRNI MENSURE! ARDIJAN ŠIZI OD VEZE BRATA I MINE: Ovo postaje BOLEST! A evo da li je bio sa Vrbaški napolju!

Brat Mensura Ajdarpašića, Ardijan progovorio je o histeriji koju je napravio njegov brat Mensur sa Minom Vrbaški.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen/Instagram

"Gledao sam kako se rezala i čuda činila... Šta da kažem, osim da je to bolesno. Po tome što je ona radila samo mogu da kažem da je zrela za Lazu. Ja sam zaprepašćen. To je prešlo u bolest. Još za praznik onako da se ponaša... Jedna devojka tako da radi, to je nenormalno, treba da potraži pomoć u psihijatrijskoj ustanovi", kaže Mensurov brat i dodaje da će sa njim obaviti ozbiljan razgovor kad izađe iz rijalitija.

"Ne znam kako može da trpi da mu tako radi. On je zaljubljen, kad izađe biće mu lakše, vratiću ga ja kad na fabrička podešavanja. Ne mogu da ga vežem za drvo, ali obavićemo ozbiljan razgovor."

On je dodao da nije bio sa Minom Vrbaški kako se priča, pa i da se nisu ni upoznali. Ardijan kaže da Mensur treba se "okane" Mine i da napolju nije tako ljubomoran.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir