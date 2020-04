TAKI STAO ĆERKI U ODBRANU! Prozvao ih žalosnim sovama iz Kragujevca, pa jeftinim vašarskim pevaljkama: Grmeo od BESA!

Posebno otkako je počela intenzivno da se druži s oženjenim košarkašem, Maja Marinković često je uzrok konflikta u Beloj kući "Zadruge". Nju kako bivše, pa tako i aktuelne zadrugarke takođe često umeju i da optuže da im krade stvari, pa ih krije po rijaliti imanju, dok Maja tvrdi da je zapravo ona ta koja svoje deli sa drugima.

Najskoriji sukob se dogodio između nje, Mione Jovanović i Mime Živković - koje su se do skora prisno družile sa Marinkovićevom, te im se poveravala, a Miona je rešila da sada progovori o Majinim tajnama. To je razbesnelo i Maju, ali i Majinog tatu Takija, koji se ubrzo i oglasio tim povodom domaćim medijima.

Radomir Marinković zbog svega što se njegovoj mezimici dešava u rijalitiju kipti od besa, pa je na njene ljute suparnice pala i salva uvreda i oprečnih komentara.

"Jeftine vašarske pevaljke hoće opstanak preko Maje! Prvo su glumile l*zbo par, pa kada im nije prošlo, onda je Pukovac postala proročica, a žalosna sova iz Kragujevca je odvela u hotel starijeg oženjenog čoveka sa dvoje dece i postavila ga za omiljenog! Ona se posvađala sa Mićom oko plena, jer ne da Mići da je mazi i pipka i obećava izlaske posle 'Zadruge'! Na kraju, što se tiče njihovog poštenja, Iva je izjavila da su kozmetiku pokrale od Dalile... Toliko o pevaljkama sa dve kese garderobe sa pijace u Boleču!" surov je bio Taki.

"Dok ih je Maja oblačila od glave do pete, onda im je valjala, a sada im je najgora! I ne treba da im daje ništa, to puno košta za devojke kao što su one!", zaključio je Majin tata, koji jedva čeka da dobije poziv sa ćerkom, jer ima svašta da joj kaže.

