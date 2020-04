SAMO DA MI NE DOĐE SA DETETOM I RASKUĆENA! Anabela u suzama priznala NAJCRNE strahove koji može da doživi s Lunom!

Anabela Atijas ne prestaje da pričala o Luni Đogani, Marku Miljkoviću i Gagiju Đoganij, a sad je otkrila i svoj najveći strah.

"Ne mogu ja da budem loša sa njom zato što si ti loša. Ja sam rekla da meni ti ništa nisi uradila, zašto da budem loša. Mene može da povredi nešto od ljudi koje znam dugo, ili od moje ćerke. A nju boli sad kad se pominju njeni roditelji, a kod moje ćerke može da trči", rekla je Anabela.

"Njemu ne valjam sad ni ja, ja sam njega razočarala, a i on je mene, kad sam videla kako se ponaša prema svojoj bivšoj ženi", dodala je Šopićeva.

"On je najsrećniji sad, on bi voleo da se mene moja deca odreknu. Ja sam tebi rekla da ćeš se razočarati u Marka, on je bio sa Majom, kakva god da je nije u redu da je prska hemijom. Prska je u oči... Svaku devojku sa kojom je bio svaku je toliko izvređao, isponižavao, a to govori o njemu", navela je Anabela.

"Ona sad i da raskine sa njim, neće ti biti lakše", navela je Šopićeva.

"Ma gde će mi biti lakše, može samo da dođe sa detetom, raskućeno. Ja to njoj ne želim. Samo hoću da progleda, pa makar sa mnom ne progovorila nikad. On nije došao da isprati svoje dete u Zadrugu, jer mu je sestru bolelo grlo... Onda je krenula priča sa Slobom, on je podržao, fanovi, grupe", pričala je Anabela, koja se nije nadala da će je ćerka ovako izdati, pa je počela da plače.

