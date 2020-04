POTPUNO OTPISALA LUNU? Anabela priznala da je AROGANTNA KRALJICA, pa otkrila da OVO želi ćerki Nini! (VIDEO)

Anabela Atijas priznala da je arogantna kraljica, pa otkrila šta želi ćerki Nini Đogani.

"Malo si umislila da si bitna. Sinoć u Igri istine upadaš u reč svima", rekao je Gagi kada je došao red na Anabelu da glasa.

"Je l' sam popravila krunu? Inače, ti nikome ne upadaš u reč", odgovorila je Anabela.

"Ne možeš da me prekidaš, u rijalitiju smo. Mislim da gledaoci znaju o čemu pričam", ljuti je bio Gagi.

"Tara Simov je definitivno arogantna kraljica, ostani takva. Nemoj da daješ da te pokolebaju u tome. Treba da ideš stazom od koje će da strepe pre nego što nešto izgovore. U pozitivnom smislu si arogantna. To je štit, i ja sam odlučila da budem arogantna. Brendon je arogantan a njegova arogancija mi ne prija. On je purpurno biće, a ja sam samo koza. I treća je Nina Babić. Mislim da je previše dominantna u svakom smilsu te reči. Ne znam da li to ima veze sa njenim godinama ili se brani tako. Ja bih volela da moja ćerka Nina ima tu dozu arogancije, ona jeste malo arogantna", rekla je Anabela.

