NE SME DA PRIZNA DA JU JE TUKAO, ZNAM I ZAŠTO: Drug Koraćeve izneo nove detalje, a jedno je rekao Davidu pred RIJALITI!

Ana Korać i David Dragojević negirali su da je između njih došlo do tuče, kao što je pričao Anin prijatelj Miljan Vračević.

Miljan je osetio potrebu da posle njihovog izlaganja prokomentariše situaciju.

"Ja sam Davidu rekao da treba da napadne Janjuša jer mu se vrzma oko devojke. Da bi joj očistio obraz, da kao mačo muškarac njemu da do znanja da je ona njegova devojka, i da tu Janjuš vise neka šta da traži... Nisam ni bio u prilici da pregovaram sa produkcijom Zadruge, a svakako nisam u mogućnosti da uđem, jer sam otac četvoro dece i imam porodičan posao i radim u Hitnoj pomoći, na šta sam u ovim trenucima jako ponosan", kaže Miljan i otkriva zbog čega Ana ne želi da prizna celu istinu, ali i poručuje im da slobodno mogu da ga tuže za sve što je rekao, budući da je večeras pomenuta i eventualna tužba.

"Ana vidno uzrujana ne govori ono što je rekla, ali ne krivim je, zato što ima strah kako će David reagovati, njena porodica i okruženje. Ja kao neko ko ima žensku decu, ne mogu da prećutim takve stvari, a na nju se ne ljutim jer je ona moj prijatelj. Može da me tuži za sve što sam rekao. Nikada nisam izjavio da je on homoseksulac, već da tako hoda i to sam rekao u šali. Ali da je vozio moj auto, to je istina. Nije ga rentirao, nije čak ni sipao gorivo, sve sam mu dao besplatno zbog Ane. Što se tiče kompleksa i laganja, ja imam sve svoje i njemu čak mogu i da pozajmim", završava Miljan.

