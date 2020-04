ANABELA OTRKILA PRAVI RAZLOG ZAŠTO NE VOLI MARKA! Sve izbacila iz sebe, a onda priznala zašto je Gagi surov prema NJOJ

Anabela Atijas otvorila je dušu i priznala je da je njen boravak u Zadrugi njena životna borba, kao nečija smrt i da je shvatila da treba da se skloni iz cele priče i da treba da počne da radi na sebi.

Ona je rekla da je primetila da se Marko Miljković malo smirio, ali da je to u pitanju njegova taktika.

"Smirio se, nešto se desilo. Nije on glup, za ono što on radi, ovo je njemu posao, potkovao je znanjem. I mislim da je izvukao poruku iz pitanja ili klipova. Volela bih da je to ljubav između njega i Lune, ali...", rekla je Anabela o potencijalnom zetu, ne krijući da ga ne voli.

foto: Printscreen

Anabela je rekla i da je digla ruke od bivšeg muža Gagija, koji prema njenim rečima uopšte nema roditeljski instikt.

"Već je prestao da me nervira. On me godinama nervira, što nikada nije reagovao kao otac, uvek sam se ljutila na njega, uvek sam rešavala probleme sama, uz pomoć majke, uz mog Andreja, ali poenta priče da je on suzdržan kad je reč o deci, ne reaguje srčano, pa i makar ga ja smirivala. Uvek je išao protiv mene, ima želju da me ponizi kao roditelja, da bi sebe opravdao. On nema nimalo taj instikt, hendikepiran je i to počinjem da prihvatam da se on s tim rodiom, to mu je oduzeto, to osećanje prema deci. One su volele tatu kad je nasmejan, kad je blentav, voleli su zajedno da slušaju muziku. Među prvima sam se ja radila da mu bude dobro i pomogla sam mu i zato mi je žao što ističe da sam ja loša majka, već je počeo da me ne iritira. Luna i on su uradili takve stvari da umrem svaki put kad izgovore nešto jer to nisam zaslužila. Za mene govore dela i činjenice, ne reči. Svaki put umrem, ali se smirim i idem dalje", ispričala je Anabela.

"Imam utisak da sam baš izgubila ćerku i kad je pogledam ne vidim ništa više blisko s njom. Nekako sam je izdvajala i iz druge dece i valjda me to sad stiže. Ogrešila sam se od svega što sam je dizala u nebesa, baš onako. Mislila sam da je to dobra stvar i da ću zbog toga biti nagrađena. Nisam očekivala da se ona obračinava sa Markom zbog mene. Mislim da sve majke imaju pravo na svoje mišljenje i da brinu o svojoj deci. Prekinu se veze i zbog manjih stran", rekla je Anabela i otrkila zašto ne voli Marka.

"Ja ne volim takve ljude, koji su nadobudni, gordi, umišljeni, egomanijaci sociopate a nemaju podlogu za to, ističu neke brendove, a to ih ne čini nikakvim ljudim. I ja sam imala sve, pa je poleo rat pa sam izgubila krov nad glavom, pa sam hvala Bogu opet stekla sve, ali nikada nisam prestala da budem čovek. To ne volim kod njega, njegove suze su bile smešne, nosi krst od Lune a bio je sa Jelenom Pešić", otkrila je Anabela.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

kurir.rs

Kurir