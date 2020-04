PROŠLE GODINE DAVID JE NASRNUO NA ANU! MILJAN NE LAŽE: Ona je bila svedok STRAŠNE SCENE, a sad ispričala DETALJE! VIDEO

Zorica Marković ispričala je kakav je haos u rijalitiju napravio David Dragojević prošle godine.

Ona se setila da je Dragojević i ranije nasrnuo na Anu Korać.

"A kad je bilo ono za Anu i Davida, ja pošla da pušim cigaru, a Mića došao do kamere i vratio se da sedne. I ja kažem, seti se kad je prošle godine nasrnuo na Anu, bio pijan, i kad je Ana bacila igračke, bacila sve od Aleksandre, nešto malo ostalo. I kad je ovaj spičio, evo ja i Rada smo spavale gde su Mensur i Mina. Ja ne znam odakle im onolike šolje, krv ti je*em, on je rokao iznad naših glava, a Rada i ja ležimo. Ju, Rada kad je skočila: "Je*em ti majku u pi*ku, da me ubiješ ovde, noćas da poginem od tvojih šolja.". I ja kažem "Seti se prošle godine sa Radom kad je bilo to", prisetila se Zorica Marković.

"Sinoć joj je nastup bio katastrofalan, katastrofa", prokomentarisao je Đedović.

"Ma Miljan ne laže", dodala je Zorica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir