EDIS ME JE ZAMOLIO DA GA NE ODAJEM JER IMA ŽENU I DECU! Pavle otkrio ŠOKANTNE detalje: Dragana se jeste ljubila SA MNOM

Između Dragane Mitar i Edisa Fetića izbila je žestoka svađa, a tom prilikom pale su teške optužbe. U toku njihove rasprave Fetić je prozvao i Draganinog bivšeg momka Pavla Jovanovića koji je zbog toga odlučio da iznese svoju stranu priče.

"Nemoj mi molim te govoriti o poštenju. Dobro znam da si me lagala i da si celo leto bila sa Pavlom, da si se videla sa njim na Riveru, ljubili ste se, a ja sam gledao sa balkona. A on ako je čovek ovu moju priču će da potvrdi, a ako je p*čka neće", rekao je Edis danas.

foto: Printscreen/Youtube

Pavle Jovanović je odlučio da odmah reaguje i progovorio je ovoj situaciji.

"Ovde gde kaže da smo bili na Riveru i da me je poljubila, to je istina. Znači priča istinu, a dva dana pre toga me zvala da se izvinjava i da mi kaže kako je ispala loša prema meni. Priča istinu oko toga što kaže",rekao je Jovanović.

foto: Printscreen/Instagram

"Ali postoje stvari za koje je lagao, a to je naše viđenje ispred kluba "Gotik". Pitao me da li imam minut da popričam, ja sam rekao da imam. On me pitao da li me zovu novinari, a to je bilo pre moj ulazak u "Zadrugu". Ja sam rekao da me zovu, a on da ga takođe zovu ali da se ne javlja i zamolio me da ga ne odajem, jer on ima decu i ženu" otkrio je Jovanović.

"Ja nemam potrebu da te spomenem, ali svi već znaju ko si ti." Rekao sam mu i da znam da je sa Draganom u kres-kombinaciji i da znam da je on slao cveće dok smo se zabavljali, a on je rekao da je to slao na bezbroj adresa pa gde prođe, prođe", ispričao nam je Pavle.

Kurir.rs / Alo / M.M.

