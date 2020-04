NE MOŽE TAKO, UVEK JA ISPADNEM GRBAV! David održao Ani predavanje, i dalje ih BOLI PRIČA O TUČI! (VIDEO)

Ana Korać, David Dragojević i Marko Đedović raspredali su o rečima Miljana Vračevića da je zadrugar nasrnuo na Koraćevu pred sam njen ulazak na velelepno imanje.

Dragojević je od prvog trenutka to demantovao, dok je Koraćeva imala više verzija svoje priče.

"Ona ne razmišlja da tog nekog boli k*rac! Da li se sećaš našeg, kad si bila rekla, nekome, a taj neko je to rekao, ali ne da je to bilo od tebe, neku stvar indirektno, a tipa, možda ti znaš samo tu stvar? Razumeš šta ti govorim? Ne može tako! Ja uvek ispadnem grbav, ja vidim kakvi su ljudi, ne može neko ko ti je prijatelj, test, nije ti on prijatelj! I ako ja tebe sutra vređam, sutra ću da te kačim! Razumeš šta ti govoriš? Ja svoje privatne stvari ne govorim. Ona bi na d*pe progovorila", pričao je David.

"Ma meni to deluje kao da ti ljudi nemaju sa kime da se druže, neostvareni, nesrećni, nikakvi i svačije prisustvo im znači! Ja nemerno pola stvari slažem, da bi im se smejao", dodao je Đedović.

"Ana ne kapira jednu stvar, dobra riba, svi bi hteli da budu pored nje, da sebe istaknu i svako nju gleda, a kad je neko malo bolji prema njoj, ona gleda to kao...", dodao je Dragojević.

